Papa Francesco celebra inizio della Settimana Santa a Piazza San Pietro

Papa Francesco è arrivato a Piazza San Pietro a conclusione della messa delle Palme, che è stata celebrata dal cardinale Leonardo Sandri. Nonostante il tempo incerto a Roma, ha voluto comunque essere presente per l'inizio della Settimana Santa: "Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!", le sue parole pronunciate dall'altare, accolte da un grande entusiasmo della gente presente a Piazza San Pietro. Papa Francesco è arrivato in Piazza senza i naselli per l'ossigeno. Ha salutato molta gente e regalato caramelle ai bambini.

