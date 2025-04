Barbara D Urso ancora fuori dalla tv Vietato l’ingresso come ai cani Cosa c entrano Gerry Scotti e Pier Silvio

Barbara D’Urso resta ai margini del piccolo schermo. A rilanciare il caso è Dagospia, che torna a puntare i riflettori sull’assenza prolungata della conduttrice dalle scene televisive. Dal giugno 2023, nessun programma, nessuna proposta concreta, nessuna chiamata dalle reti generaliste. "Scoccata. Europa.today.it - Barbara D'Urso ancora fuori dalla tv: "Vietato l’ingresso come ai cani". Cosa c'entrano Gerry Scotti e Pier Silvio Leggi su Europa.today.it D’resta ai margini del piccolo schermo. A rilanciare il caso è Dagospia, che torna a puntare i riflettori sull’assenza prolungata della conduttrice dalle scene televisive. Dal giugno 2023, nessun programma, nessuna proposta concreta, nessuna chiamata dalle reti generaliste. "Scoccata.

Barbara D'Urso ancora fuori dalla tv: "Vietato l'ingresso come ai cani", il retroscena choc di Dagospia. Myrta Merlino e Pomeriggio 5, numeri impietosi: Matano la doppia e c'è una perdita (enorme) post Barbara D'Urso. Crollano gli ascolti di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, mentre Alberto Matano vola con La Vita in Diretta. Barbara D'Urso torna su Canale 5 (grazie a Striscia). Barbara D'Urso, la nuova vita da nonna: "È una gioia infinita".

Scrive quilink.it: Barbara d’Urso pronta a tornare in TV? Rai e Domenica In nel futuro della conduttrice! - Barbara d'Urso potrebbe tornare in televisione, con la Rai pronta ad offrirle uno show in prima serata o la conduzione di Domenica In.

Si apprende da news.fidelityhouse.eu: Domenica In, Barbara D’Urso possibile conduttrice: l’indiscrezione - Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da "Dagospia" in casa Rai si starebbe pensando di consegnare a Barbara D'Urso la conduzione di "Domenica In".

Segnala fanpage.it: A Barbara D’Urso “vietato l’ingresso, come ai cani”, ma in Rai pare si stia aprendo la possibilità di un ritorno - È Dagospia a tornare sull'attuale situazione lavorativa di Barbara D'Urso: "Scoccata la stagione 2025, pensava di essere finalmente libera da lacci ...