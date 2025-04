Solofra 44enne arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

arrestato in flagranza

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Solofra, durante un servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto un uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nello specifico, a seguito di una chiamata alla centrale operativa per una lite all'esterno di una panetteria del posto, i militari prontamente giunti cercavano di sedare gli animi e riportare alla calma i facinorosi.

In particolare uno dei due contendenti, nonostante gli operanti continuavano nella loro azione di persuasione, non desisteva dal suo stato minaccioso, dando in escandescenza. Raggiunto e fermato, l'uomo ha continuato ad opporre una viva resistenza, passando senza soluzione di continuità alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro i Carabinieri.

