Giulia Cecchettin la famiglia Il no alla crudeltà per Turetta è la 76esima coltellata

Giulia Cecchettin dopo le motivazioni della sentenza di condanna per Filippo Turetta. “Hanno aggiunto dolore su dolore, perché non ci si aspettano motivazioni simili” ha detto il padre Gino Cecchettin. “Questa è la 76esima coltellata inferta a Giulia” ha dichiarato lo zio della povera Giulia.E ancora: “Questa è la 76esima coltellata inferta a Giulia” ha dichiarato lo zio materno, Andrea Camerotto, riferendosi alle 75 coltellate inferte a Giulia che, per i giudici, non sono sufficienti a contestare la crudeltà.Le dichiarazioni dello zio“La crudeltà in questo femminicidio c’è eccome, anche alla luce del bene che Giulia ha sempre dimostrato a Filippo. Parlano poi di inabilità: mi chiedo quindi se con un tipo di linguaggio del genere un domani, qualora dovesse ripetere un simile atto, lui si potrà considerare esperto visto che nella prima occasione era inesperto e inadeguato” ha dichiarato ancora lo zio di Giulia, riferendosi alle motivazioni della sentenza in cui il Tribunale spiega che le coltellate sono state inferte anche per l’inesperienza del reo confesso nell’usare il coltello come arma. Dayitalianews.com - Giulia Cecchettin, la famiglia: “Il no alla crudeltà per Turetta è la 76esima coltellata” Leggi su Dayitalianews.com C’è sconforto nelle parole dei familiari didopo le motivazioni della sentenza di condanna per Filippo. “Hanno aggiunto dolore su dolore, perché non ci si aspettano motivazioni simili” ha detto il padre Gino. “Questa è lainferta a” ha dichiarato lo zio della povera.E ancora: “Questa è lainferta a” ha dichiarato lo zio materno, Andrea Camerotto, riferendosi alle 75 coltellate inferte ache, per i giudici, non sono sufficienti a contestare la.Le dichiarazioni dello zio“Lain questo femminicidio c’è eccome, ancheluce del bene cheha sempre dimostrato a Filippo. Parlano poi di inabilità: mi chiedo quindi se con un tipo di linguaggio del genere un domani, qualora dovesse ripetere un simile atto, lui si potrà considerare esperto visto che nella prima occasione era inesperto e inadeguato” ha dichiarato ancora lo zio di, riferendosi alle motivazioni della sentenza in cui il Tribunale spiega che le coltellate sono state inferte anche per l’inesperienza del reo confesso nell’usare il coltello come arma.

