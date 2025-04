Firenzetoday.it - Nuova sede per la “Piccola Farmacia Letteraria”: grande successo per l’inaugurazione \ VIDEO

Una boccata d’aria fresca per il centro storico di Firenze dove molti negozi chiudono il bandone, oggi ha aperto la sua secondala “” in via del Castellaccio 45r a due passi dalla facoltà di Lettere. Infissi dai colori sgargianti e interni rosa pronta ad accogliere.