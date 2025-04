Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2025 ore 12:25

Astral infomobilità Buona domenica Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio lain apertura l'incidente sulla A12Tarquinia sta provocando code tra Cerveteri e Torrimpietra in direzioneun invito l'attenzione per chi viaggia sulla A24Teramo per la pioggia traffico regolare sul Raccordo Anulare anche sulle consolari unica eccezione sulla Pontina si sta in coda per traffico da Spinaceto a Castel Porziano direzione Pomezia passiamo alle altre notizie e sempre per quello che riguarda la capitale si sta svolgendo da questa mattina alle Terme di Caracalla la gara podisticaAppia Run il percorso attraverso il parco della Caffarella da via Appia Antica via di Porta San Sebastiano per far ritorno al punto di partenza alle 12:30 circa a diverti' transito su via delle Terme di Caracalla con deviazioni a Berlino in bus per questo motivo laè temporaneamente modificata per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva l'elenco delle strade completo è consultabile su infomobilità ricordiamo che sono molti gli eventi che si svolgeranno nella giornata odierna in onore della domenica delle Palme informazioni e luoghi sono sempre consultabili all'interno della nostra app di infomobilità uno sguardo ai cantieri attivi sul territorio sulla A1 Firenzeper lavori di manutenzione da domani e fino al 15 aprile è prevista una fascia oraria 22 6 del mattino la chiusura del tratto Orvieto dal km 451 al km 427 in direzione Firenze possiamo ci sulla Pisana dove proseguire lavori di manutenzione straordinaria con parziale chiusura fino al 8 maggio ad eccezione del traffico locale dei veicoli diretti alla sede del consiglio regionale delnel tratto compreso tra l'intersezione con via di Ponte Galeria Malagrotta e via Monte stallonara prestare attenzione alla pratica sul posto per quanto riguarda il trasporto ferroviario proseguono i lavori per la realizzazione del nodo ferroviario Pigneto funzionare la connessione tra la rete ferroviaria regionale e la linea C della metropolitana i lavori erano 27 giugno previste modifiche alla circone per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto limitati originari aTiburtina eOstiense modifica alla circone anche per i treni delle 3Cesano Viterbo imitati originari aOstiense il servizio Leonardo Express da per Fiumicino aeroporto è regolare i treni regionali dellaPisa è fatta una fermata per il servizio viaggiatori aTuscolana e in alcuni casi si registrano variazioni di orario o cancelni infine il trasporto marittimo dal 12 aprile fino al 30 aprile in vigore il nuovo orario per i collegamenti tra Formia Ponza e Ventotene per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.