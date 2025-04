Unlimitednews.it - Expo 2025, a Osaka inaugurato il padiglione Italia

(GIAPPONE) (ITALPRESS) – Con la presenza istituzionale del Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani apre ufficialmente il. Progettato dallo Studio di Architettura MCA – Mario Cucinella Architects, il, incentrato sul tema “L’Arte Rigenera la Vita”, si ispira alla Città Ideale del Rinascimento con il teatro, il portico, la piazza, il giardino, luoghi tipici dell’identità urbana e sociale delle nostre città. Tutti elementi centrali da cui iniziare una riflessione utile a “Progettare la società del futuro per le nostre vite”, tema generale di.“Ilè una vetrina internazionale per la promozione integrata del Sistema Paese e del Made in Italy nella regione dell’Asia-Pacifico e nel mondo.