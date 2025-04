Meloni Trump e Tajani in India Quel filo rosso spiegato dall’amb Castellaneta

Meloni, presidente del Consiglio, sarà alla Casa Bianca per incontrare per la terza volta in poche settimane Donald Trump in un bilaterale molto atteso alla luce della “guerra dei dazi “scatenata (e poi sospesa, almeno per il momento) dal presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, sarebbe un errore caricare questo vertice di aspettative troppo elevate: basterebbe, infatti, ricordare che i rapporti tra Italia e Stati Uniti si inseriscono in una storia caratterizzata da una lunga amicizia, fatta di scambi di ogni tipo (economico, culturale, personale) ed è dunque normale che i leader dei due Paesi si incontrino regolarmente. Inoltre, concentrarsi sul solo tema delle barriere commerciali sarebbe riduttivo: nonostante la pur difficile contingenza storica ed economica, le relazioni bilaterali tra Roma e Washington sono caratterizzate anche da molti altri dossier e le crisi internazionali da discutere e affrontare congiuntamente sono molteplici. Formiche.net - Meloni-Trump e Tajani in India. Quel filo rosso spiegato dall’amb. Castellaneta Leggi su Formiche.net La prossima settimana Giorgia, presidente del Consiglio, sarà alla Casa Bianca per incontrare per la terza volta in poche settimane Donaldin un bilaterale molto atteso alla luce della “guerra dei dazi “scatenata (e poi sospesa, almeno per il momento) dal presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, sarebbe un errore caricare questo vertice di aspettative troppo elevate: basterebbe, infatti, ricordare che i rapporti tra Italia e Stati Uniti si inseriscono in una storia caratterizzata da una lunga amicizia, fatta di scambi di ogni tipo (economico, culturale, personale) ed è dunque normale che i leader dei due Paesi si incontrino regolarmente. Inoltre, concentrarsi sul solo tema delle barriere commerciali sarebbe riduttivo: nonostante la pur difficile contingenza storica ed economica, le relazioni bilaterali tra Roma e Washington sono caratterizzate anche da molti altri dossier e le crisi internazionali da discutere e affrontare congiuntamente sono molteplici.

Potrebbe interessarti anche:

Video shock di Trump su Gaza - Meloni tace e Tajani svicola

Salvini : “Forza Trump - obiettivo pace”. Tajani : “Serve prudenza”. Schlein : “Bullismo contro Zelensky - Meloni scelga con chi stare”

Tajani : “Impossibile arrivare a 5% per la difesa. Meloni? Bene sia ponte con Trump”

Ne parlano su altre fonti Meloni-Trump e Tajani in India. Quel filo rosso spiegato dall’amb. Castellaneta. Dazi, giovedì Meloni da Trump. Venerdì la premier riceve Vance a Palazzo Chigi - Tajani, 'Made in Italy non conosce rivali, abbatte i dazi. Tajani: “E’ Trump che ha invitato Meloni. L’obiettivo è creare un mercato libero USA-Europa”. Troppe variabili e poche idee: così il viaggio di Meloni è un rebus. Meloni da Trump, tre punti fermi per tenere il confronto seguendo la ricetta di Gonzalez Laya. Meloni con i controdazi, cerca l'asse con la Ue, oggi la lista, e manda Tajani a esplorare i mercati in India.

Lo riporta dire.it: Tajani: “È Trump che ha invitato Meloni. L’obiettivo è creare un mercato libero USA-Europa” - "E' una relazione straordinaria, indipendentemente dai presidenti in carica. Ricordate i rapporti tra Bush e Berlusconi? Dialoghiamo con Biden e con Trump" ...

Lo riporta msn.com: Tajani: «La situazione con gli Stati Uniti migliora, Meloni da Trump per zero dazi» - «Una sciocchezza» l'idea di «parlare con la Cina per fare un dispetto agli americani». Tuttavia, «continuiamo a lavorare con i cinesi» ...

Scrive msn.com: Dazi, Tajani: situazione sta migliorando, Meloni a Washington per azzerarli - Vattani: lavoro corale con tutto il sistema Paese. Cimmino (Confindustria): moltiplica le opportunità per il Made in Italy. Monsignor Fisichella: grazie a papa Francesco il Caravaggio qui ...