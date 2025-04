Nuova sorpresa di Papa Francesco in Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme Buona Settimana Santa

Nuova apparizione a sorpresa di Papa Francesco. In occasione della Domenica delle Palme il Pontefice si è recato in Piazza San Pietro al termine della celebrazione per salutare gli oltre 20mila fedeli radunati davanti alla basilica. "Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!", ha detto accolto da un grande entusiasmo. Oggi non aveva i naselli per l'ossigeno. Leggi su Fanpage.it apparizione adi. In occasione dellail Pontefice si è recato inSanal termine della celebrazione per salutare gli oltre 20mila fedeli radunati davanti alla basilica. "!", ha detto accolto da un grande entusiasmo. Oggi non aveva i naselli per l'ossigeno.

