Simba La Rue arrestato in Spagna dovrà scontare 8 anni di carcere in Italia

arrestato Simba La Rue a Barcellona. Il rapper ventiduenne, all'anagrafe Mohamed Lamine Saida, è stato fermato nella giornata di venerdì 11 aprile 2025 in Spagna, dai Carabinieri in collaborazione con le autorità locali, e verrà rimpatriato in Italia per scontare una pena cumulativa di otto anni di reclusione.

Simba La Rue arrestato: le due condanne definitive

La condanna di Simba La Rue deriva da due procedimenti penali distinti:

Quattro anni e sei mesi, pena confermata in Cassazione, per la sua partecipazione a una rissa scoppiata nell'estate del 2022.

Tre anni e nove mesi per violenze e aggressioni avvenute nei pressi di un locale a Milano, sempre nello stesso periodo.

