Violenza al GF Vip in Albania concorrente sferra un pugno a un inquilino e viene arrestato

concorrente del GF Vip albanese, il cantante Jozi, ha sferrato un violento pugno a Gjesti, anche lui cantante, durante la semifinale in onda ieri sera, facendolo finire in ospedale. La polizia ha ammanettato l'aggressore che è stato arrestato, poi rilasciato nelle prime ore del mattino. I video di quanto accaduto. Leggi su Fanpage.it Undel GF Vip albanese, il cantante Jozi, hato un violentoa Gjesti, anche lui cantante, durante la semifinale in onda ieri sera, facendolo finire in ospedale. La polizia ha ammanettato l'aggressore che è stato, poi rilasciato nelle prime ore del mattino. I video di quanto accaduto.

