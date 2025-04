Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro Buona domenica delle Palme

Papa Francesco, al termine della messa della domenica delle Palme, presieduta dal cardinale Sandri, è arrivato a sorpresa sul sagrato di piazza San Pietro per salutare le oltre 20 mila persone a radunate per la celebrazione eucaristica, che segna l'inizio della Settimana Santa. Accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, e da uno dei suoi segretari particolari, don Juan, dopo aver seguito la celebrazione in televisione Papa Francesco è passato dalla basilica ed è arrivato sul sagrato in carrozzina e senza i naselli per l'ossigeno. "Buona domenica delle Palme, Buona settimana Santa!", le parole pronunciate dal Santo Padre. In risposta, i fedeli hanno applaudito e agitato i ramoscelli d'ulivo. Poi Bergoglio è passato a salutare i fedeli delle prime file. Quotidiano.net - Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme” Leggi su Quotidiano.net Roma, 13 aprile 2025 –, al termine della messa della, presieduta dal cardinale Sandri, è arrivato asul sagrato diSanper salutare le oltre 20 mila persone a radunate per la celebrazione eucaristica, che segna l'inizio della Settimana Santa. Accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, e da uno dei suoi segretari particolari, don Juan, dopo aver seguito la celebrazione in televisioneè passato dalla basilica ed è arrivato sul sagrato in carrozzina e senza i naselli per l'ossigeno. "settimana Santa!", le parole pronunciate dal Santo Padre. In risposta, i fedeli hanno applaudito e agitato i ramoscelli d'ulivo. Poi Bergoglio è passato a salutare i fedeliprime file.

