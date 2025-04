Ecco i sospetti degli 007 Usa sui presunti mercenari cinesi in Ucraina

mercenari usati dall’intelligence cinese per raccogliere informazioni sul campo di battaglia, su tattiche e sistemi d’arma? La preparazione a un intervento diretto della Repubblica popolare nel conflitto? Chi sono e che cosa fanno gli “oltre 150 cittadini cinesi” che “sono stati coinvolti dalla Russia nel conflitto contro l’Ucraina” per citare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky?I sospetti americaniL’agenzia di stampa Reuters, che cita due funzionari americani vicini ai servizi segreti statunitensi e un ex funzionario dell’intelligence occidentale, spiega che sarebbero mercenari senza alcun legame diretto con il governo di Pechino. Tuttavia, ufficiali cinesi erano presenti in prima linea con l’autorizzazione di Pechino per “imparare lezioni tattiche dalla guerra”. Formiche.net - Ecco i sospetti degli 007 Usa sui presunti mercenari cinesi in Ucraina Leggi su Formiche.net Uomini che semplicemente fuggono dalla Cina?usati dall’intelligence cinese per raccogliere informazioni sul campo di battaglia, su tattiche e sistemi d’arma? La preparazione a un intervento diretto della Repubblica popolare nel conflitto? Chi sono e che cosa fanno gli “oltre 150 cittadini” che “sono stati coinvolti dalla Russia nel conflitto contro l’” per citare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky?IamericaniL’agenzia di stampa Reuters, che cita due funzionari americani vicini ai servizi segreti statunitensi e un ex funzionario dell’intelligence occidentale, spiega che sarebberosenza alcun legame diretto con il governo di Pechino. Tuttavia, ufficialierano presenti in prima linea con l’autorizzazione di Pechino per “imparare lezioni tattiche dalla guerra”.

Potrebbe interessarti anche:

Omicidio di Anica - ecco i dubbi e i sospetti sollevati dalla difesa

Non solo 007 : ecco chi era il vero “Q” dell’intelligence inglese

Andrea Regazzoni muore in vacanza in Egitto : sospetti atroci - "ecco cosa lo ha ucciso"

Ne parlano su altre fonti Calipari e il Cermis: ecco perché i militari Usa non hanno pagato. Calipari, lo 007 ucciso in Iraq e il mistero dell'uomo al telefono: la versione Usa contestata, i sospetti di una trappola. Russia, gli 007: ecco il piano per colpire in Europa. Dai sabotaggi agli attacchi incendiari, l'allarme delle. Usa, l'intelligence americana e quei rapporti sospetti con i suprematisti bianchi. Foggia, finge un malore e usa l'ambulanza come taxi | .it. Usa, 007 e Seychelles: il lato oscuro di Di Pietro.

Lo riporta formiche.net: Ecco i sospetti degli 007 Usa sui presunti mercenari cinesi in Ucraina - Fonti americane indicano che questi combattenti non hanno legami diretti con Pechino. Tuttavia, ufficiali cinesi erano presenti sul campo con l’autorizzazione del governo per apprendere tattiche di gu ...

Segnala ansa.it: 007 Usa, guerra in Ucraina perpetua rischi di escalation - 007 Usa, guerra in Ucraina perpetua rischi di escalation 'E di potenziale uso di armi nucleari' per gli Stati Uniti WASHINGTON , 25 marzo 2025, 16:28 ...