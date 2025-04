.com - Oroscopo Maggio: Sagittario

Life&People.it 23 novembre – 21 dicembreti chiama alla concretezza. Il Sole in Toro fino al 20 ti invita a curare il quotidiano, a semplificare la routine e a coltivare benessere. La Luna Piena del 12 ti chiede un momento di ritiro: ascolta il corpo e i sogni. Prima di lanciarti, ritrova la centratura. Il tuo stile si fa più rilassato: pantaloni cargo, giacche safari, accessori in cuoio chiaro o tessuti naturali. Colori come il verde oliva, l’arancio bruciato o il sabbia sono ideali per la tua voglia di libertà e comfort. Saturno in Ariete riattiva passioni che avevi messo da parte: è il momento di giocare, creare, amare con più consapevolezza. La Luna Nuova in Gemelli apre la porta a relazioni frizzanti. Focus del mese: rallenta, ricaricati, poi riparti con entusiasmo mirato.