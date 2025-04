Colpo di cacciavite in testa arresto che scuote Milano

Liberoquotidiano.it - Colpo di cacciavite in testa: l'arresto che scuote Milano

Ha colpito con unin, vicino a un occhio, l'ex convivente che era al supermercato con un'amica ed è stato bloccato da una pattuglia della Polizia locale in corso Lodi, all'angolo con via Polesine, a. La donna, italiana di 43 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale Policlinico. L'uomo, un tunisino di 54 anni, è stato bloccato, ammanettato e portato nell'Ufficio arresti della Polizia Locale. Gli agenti hanno sentito i testimoni e hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'aggressione. La donna è stata colpita da almeno dieci fendenti al volto. Gli agenti di una pattuglia che presidiava la zona di corso Lodi sono stati avvertiti dai passanti e sono subito intervenuti fermando l'uomo che poco dopo è stato arrestato. A, come ricordato dal questore Megale nei giorni scorsi, raddoppiano infatti gli ammonimenti per violenza domestica, che nel 2024 sono stati 303, mentre sono il 25% in più quelli per stalking: che sono stati 132.