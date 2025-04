Romadailynews.it - Cina: Guizhou, Festival delle Sorelle Miao a Taijiang

Una foto aerea, scattata da un drone il 12 aprile 2025, mostra i partecipanti ad un’attivita’ per celebrare ilnella contea di, nella provincia di, nel sud-ovest della. Riconosciuto come patrimonio culturale immateriale nazionale, ile’ stato celebrato ieri a. Persone in costumi etnici partecipano ad un’attivita’ per celebrare ilnella contea di, nella provincia di, nel sud-ovest della, il 12 aprile 2025.Riconosciuto come patrimonio culturale immateriale nazionale, ile’ stato celebrato ieri a. Agenzia Xinhua