Oroscopo Maggio Cancro

Cancro 22 giugno – 22 luglio: Maggio ti chiede di guardare in faccia i tuoi desideri e di lasciar andare quello che non ti fa bene. La Luna Piena del 12 nello Scorpione può renderti emotiva, ma è anche un'opportunità per liberarti di un attaccamento tossico o di un progetto che non parla più la tua lingua. Nel look scegli linee romantiche, ma decise: abiti midi, spalle scoperte, tessuti naturali e colori acquatici come il turchese e il madreperla. La tua forza sarà nella dolcezza assertiva. Saturno in Ariete ti spinge a porti domande serie su carriera e futuro. Basta aspettare che le cose si sistemino da sole: è ora di scegliere chi vuoi diventare. Focus del mese: smetti di proteggere chi non protegge te. Metti te stessa al centro, con grazia e fermezza.