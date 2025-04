LIVE Musetti Alcaraz 0 1 ATP Montecarlo in DIRETTA break immediato dello spagnolo

DIRETTA LIVEA-40 Servizio e diritto lungolinea, in rete il rovescio in corsa dell’italiano.40-40 Lungo il diritto di Alcaraz in uscita dal servizio. Fa e disfa.40-30 Serve&volley di Alcaraz, a segno con la volée di diritto. Lo spagnolo ha visto molto distante dalla riga di fondo l’italiano e lo ha punito.30-30 Lungo il diritto inside-in dello spagnolo.30-15 Rimedia subito Alcaraz con un ace esterno.15-15 Primo doppio fallo per il n.3.15-0 Servizio e diritto lungolinea per l’iberico.Purtroppo anche oggi una partenza lenta per Musetti. Certo, con Alcaraz rimontare è molto più difficile.0-1 Pazzesco Alcaraz. Servizio e diritto di Musetti, ma lo spagnolo trova un passante di diritto lungolinea folgorante che finisce sulla riga. Poco da dire. break immediato. Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 0-1, ATP Montecarlo in DIRETTA: break immediato dello spagnolo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Servizio e diritto lungolinea, in rete il rovescio in corsa dell’italiano.40-40 Lungo il diritto diin uscita dal servizio. Fa e disfa.40-30 Serve&volley di, a segno con la volée di diritto. Loha visto molto distante dalla riga di fondo l’italiano e lo ha punito.30-30 Lungo il diritto inside-in.30-15 Rimedia subitocon un ace esterno.15-15 Primo doppio fallo per il n.3.15-0 Servizio e diritto lungolinea per l’iberico.Purtroppo anche oggi una partenza lenta per. Certo, conrimontare è molto più difficile.0-1 Pazzesco. Servizio e diritto di, ma lotrova un passante di diritto lungolinea folgorante che finisce sulla riga. Poco da dire.

