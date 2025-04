Chi era Marco Affatigato l’ex terrorista nero trovato morto in Francia ombre e segreti nell’Italia delle stragi

Marco Affatigato di 68 anni, ex terrorista nero.Chi era Marco Affatigato, l’ex terrorista nero trovato morto in Francia: ombre e segreti nell’Italia delle stragi (ANSA FOTO) – Notizie.comL’uomo, originario di Lucca e protagonista negli anni ’70 degli anni bui del Paese, è stato trovato deceduto a Nizza, in Francia, dove abitava. A ritrovare il corpo senza vita sarebbe stata la compagna che ha poi avvertito la polizia francese.La scoperta sarebbe stata fatta venerdì sera ma solamente in queste ore è trapelata. Ci sono ancora indagini ed approfondimenti in corso, ma la pista privilegiata sarebbe quella del suicidio. Nato a Lucca il 14 luglio 1956, in passato è stato accusato di voler ricostituire il partito fascista, ma non solo. Notizie.com - Chi era Marco Affatigato, l’ex terrorista nero trovato morto in Francia: ombre e segreti nell’Italia delle stragi Leggi su Notizie.com Fughe, latitanze, depistaggi, arresti e presunti piani per ucciderlo: c’è molto da chiarire intorno alla morte didi 68 anni, ex.Chi erain(ANSA FOTO) – Notizie.comL’uomo, originario di Lucca e protagonista negli anni ’70 degli anni bui del Paese, è statodeceduto a Nizza, in, dove abitava. A ritrovare il corpo senza vita sarebbe stata la compagna che ha poi avvertito la polizia francese.La scoperta sarebbe stata fatta venerdì sera ma solamente in queste ore è trapelata. Ci sono ancora indagini ed approfondimenti in corso, ma la pista privilegiata sarebbe quella del suicidio. Nato a Lucca il 14 luglio 1956, in passato è stato accusato di voler ricostituire il partito fascista, ma non solo.

