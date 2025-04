Ambasciatori per il Futuro gli studenti del liceo Fermi protagonisti a New York

Futuro” è il progetto a cui hanno partecipato alcuni studenti delle classi quarte del liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa.Si tratta di una delle attività di Internazionalizzazione dell’Istituto, svolta negli Stati Uniti, più precisamente a New York, dal 17 al 25 di. Casertanews.it - 'Ambasciatori per il Futuro', gli studenti del liceo 'Fermi' protagonisti a New York Leggi su Casertanews.it “Ambasciatore del” è il progetto a cui hanno partecipato alcunidelle classi quarte delScientifico “Enrico” di Aversa.Si tratta di una delle attività di Internazionalizzazione dell’Istituto, svolta negli Stati Uniti, più precisamente a New, dal 17 al 25 di.

Potrebbe interessarti anche:

«Dateci spazi e fiducia per costruire il futuro. Crediamo in noi stessi». L'incontro tra gli studenti del Palumbo e Quotidiano

Referendum - blitz degli studenti a Roma : “Il futuro passa dal sì”

Il supermercato del futuro (inventato dagli studenti monzesi) vince un premio

Ne parlano su altre fonti Ambasciatori del Futuro, a New York gli studenti del Fermi di Aversa. Dal Liceo Fermi di Mantova all’ONU con il progetto “Studenti Ambasciatori”. Dal liceo Rebora a Roma come ambasciatori di inclusività. Augusta, riconoscimento Wsc Italia ai liceali “ambasciatori Onu” a New York. Salerno, liceali ambasciatrici del futuro negli Emirati Arabi. Gli studenti del Liceo Russell di Cles ambasciatori d’Europa.

Scrive lanazione.it: Piccoli ambasciatori crescono. Dal Redi in missione a New York. Un’esperienza alle Nazioni Unite - Piccoli ambasciatori crescono. Gli studenti del liceo Scientifico Redi si sono messi ... che ci prepara ad affrontare le sfide del futuro, sviluppando competenze fondamentali come la diplomazia ...

ansa.it comunica: Studenti Liceo Artistico realizzano souvenir per i musei - Impara l'arte. E realizza un souvenir che parla di storia, cultura e tradizioni in chiave contemporanea. Pronto a diventare un bel ricordo da portarsi a casa dopo una visita al museo. (ANSA) ...

msn.com comunica: Educare, prevenire, includere: studenti delle superiori ambasciatori della prevenzione - il Galiani – da Vinci e il Liceo classico Vittorio Emanuele-Garibaldi” (plesso Garibaldi), per un totale di 250 studenti afferenti e un percorso articolato in 6 moduli e 30 incontri che dal 5 ...