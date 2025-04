Puntomagazine.it - Napoli: eseguiti due provvedimenti di carcerazione

Leggi su Puntomagazine.it

. Si tratta di un 52enne che dovrà scontare 5 anni di reclusione eun 23enne che dovrà espiare una pena di 4 anni Nella mattinata del 10 aprile, la Polizia di Stato ha arrestato un 52enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.Nello specifico, i Falchi della Squadra Mobile dihanno eseguito nei confronti dell’uomo il provvedimento, emesso lo scorso martedì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di– Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale dovrà espiare la pena di 5 anni e un mese di reclusione per associazione per delinquere, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. A darne notizia una comunicazione della Questura diAncora, l’undici aprile pomeriggio, il medesimo personale ha arrestato un 23enne del napoletano in esecuzione di un provvedimento per la, emesso lo scorso mercoledì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di– Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, l’uomo dovrà espiare la pena di 4 anni di reclusione per rapina aggravata, reato commesso anel febbraio del 2023.