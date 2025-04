Il papa in piazza San Pietro per la domenica delle Palme Gesù nei volti straziati dalla guerra

papa in piazza San Pietro per la domenica delle Palme: “Gesù nei volti straziati dalla guerra” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Il papa in piazza San Pietro per la domenica delle Palme: “Gesù nei volti straziati dalla guerra” Leggi su Ildifforme.it Il pontefice ha rivolto un pensiero a coloro che soffrono per le guerre e per la miseria nel mondoL'articolo IlinSanper la: “nei” proviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Il Papa in piazza San Pietro - 'buona Domenica delle Palme!'

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme”

Papa Francesco a sorpresa a piazza San Pietro : «Buona domenica a tutti - grazie tante»

Ne parlano su altre fonti Il Papa in piazza San Pietro per le Palme: “Buona Settimana santa”. Il Papa nella Domenica delle Palme: “Portare la croce di chi soffre accanto a noi”. Il Papa a Piazza San Pietro, 'Buona Domenica delle Palme!'. Domenica della Palme, sorpresa di Papa Francesco a San Pietro al termine della messa. Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona Domenica delle Palme". Papa Francesco torna in piazza San Pietro, il saluto al microfono senza naselli per l'ossigeno.

msn.com riferisce: Papa Francesco a Piazza San Pietro: «Buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa» - Papa Francesco è arrivato a Piazza San Pietro a conclusione della messa delle Palme. «Buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa». Bergoglio si è ...

Segnala fanpage.it: Nuova sorpresa di Papa Francesco, in Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme: “Buona Settimana Santa” - Nuova apparizione a sorpresa di Papa Francesco. In occasione della Domenica delle Palme il Pontefice si è recato in Piazza San Pietro al termine della ...

Lo riporta quotidiano.net: Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme” - Il Pontefice sul sagrato per salutare le oltre 20mila persone radunate per l’inizio della Settimana Santa. Senza i naselli per l’ossigeno, è passato a salutare i fedeli delle prime file ...