Mauro Corona Lavoro per non spararmi Sto cercando di combattere col demonio dell’alcol Mio padre picchiava mia madre è andata in coma tre volte

Mauro Corona è il protagonista del docu-film "La mia vita finché capita" di Niccolò Maria Pagani, in arrivo al cinema il 5 maggio con una anteprima al Trento Film Festival il 2 maggio. In un'intervista a Il Giorno, lo scrittore, alpinista e scultore ligneo ha ricordato alcuni momenti della sua vita."Sono stato partorito sul carretto dei miei, venditori ambulanti, per le strade di montagna. – ha raccontato – Era il 1950. Tutti i genitori si preoccupano quando i figli non tornano la sera, mio padre si preoccupava quando tornavo. Mia madre l'ho vista saltare su un furgoncino rosso: avevo 6 anni, tornò che ne avevo 13. Scappò per salvarsi la pelle. Mio padre la picchiava, è andata in coma tre volte".Ma non è stato facile vivere in famiglia: "È stata dura. Eravamo orfani con i genitori viventi.

