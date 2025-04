Napoli rapinano coppia di turisti arrestati

Nella tarda serata dell'undici aprile, la Polizia di Stato ha arrestato un 44enne ed un 32enne, entrambi torinesi con precedenti di polizia, anche specifici, per concorso in rapina aggravata. A darne notizia una Comunicazione della Questura di Napoli.In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno tre persone che strattonavano una coppia in corso Umberto I. I tre, alla vista della Polizia, si sono dati alla fuga in direzione opposte. Uno di essi mentre scappava si è disfatto di un cellulare, facendo perdere le sue tracce.Gli altri due fuggitivi, invece, hanno tentato di guadagnare la fuga intrufolandosi in un autobus che stava transitando in quel momento, ma gli agenti li hanno raggiunti e bloccati con difficoltà dopo una colluttazione.

