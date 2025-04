.com - Oroscopo Maggio: Gemelli

Life&People.it 21– 21 giugnosi accende in ritardo, ma quando succede. fai scintille! Fino al 20 il Sole in Toro ti chiede calma, introspezione, meno chiacchiere e più ascolto, nonostante le sollecitazioni di Marte. Dal 26 arriva Mercurio: mente attiva, voglia di imparare, parlare, viaggiare, sperimentare. La Luna Piena del 12 ti chiede una revisione delle abitudini: prendi spazio per te, non per dovere. Nel look torni in pista con ironia: stampe pop, accessori tech, mix arditi che raccontano la tua versatilità. Spazio a sneakers futuristiche e tocchi fluo per i giorni più frizzanti. La Luna Nuova nel tuo segno (27) è il tuo vero Capodanno. Sogna in grande e osa senza scusarti. Focus del mese: diventa la versione più aggiornata di te.