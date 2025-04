Gorla Minore auto prende fuoco sulla Strada Provinciale 19 vigili del fuoco in azione

Gorla Minore (Varese), 13 aprile 2025 – Momenti di apprensione a Gorla Minore, in provincia di Varese, nella serata di sabato 12 aprile: intorno alle 22.30 un'autovettura ha preso fuoco lungo la Strada Provinciale 19. Stando alle prime informazioni, l'auto era in marcia quando il guidatore si è accorto che qualcosa non andava e ha deciso di fermarsi a bordo Strada. Dopo essere sceso dal veicolo, è divampato il rogo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in pochi minuti, evitando che l'incendio si propagasse ad altri veicoli o strutture circostanti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma l'intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di contenere i danni e riportare subito la situazione in sicurezza.

