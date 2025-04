Francesco torna in Piazza San Pietro Buona Domenica delle Palme poi si ferma con dei bambini

Francesco è arrivato in Piazza San Pietro, dove si sono radunati circa 20 mila fedeli per le celebrazioni della Domenica delle Palme. Il Santo Padre, è arrivato sulla sedia a rotelle senza mascherina e naselli per l’ossigeno. Dall’altare alla fine della messa, il pontefice ha voluto fare personalmente il suo saluto al microfono: “Buona Domenica delle Palme. E Buona Settimana Santa”. Bergoglio ha salutato diverse persone, che avevano partecipato alla messa di questa mattina. Si è anche fermato con alcuni bambini, a cui ha regalato delle caramelle.La presenza del Papa in Piazza San Pietro oggi 13 aprile era molto attesa, anche se non era scontata e, quindi, non era stata confermata fino all’ultimo. Il pontefice è riuscito a scandire alcune parole al microfono a gran voce. Da alcuni giorni, spiegano fonti vaticane citate da Rainews, il Papa sta facendo sempre meno uso dell’ossigeno. Dayitalianews.com - Francesco torna in Piazza San Pietro: “Buona Domenica delle Palme”, poi si ferma con dei bambini Leggi su Dayitalianews.com Papaè arrivato inSan, dove si sono radunati circa 20 mila fedeli per le celebrazioni della. Il Santo Padre, è arrivato sulla sedia a rotelle senza mascherina e naselli per l’ossigeno. Dall’altare alla fine della messa, il pontefice ha voluto fare personalmente il suo saluto al microfono: “. ESettimana Santa”. Bergoglio ha salutato diverse persone, che avevano partecipato alla messa di questa mattina. Si è ancheto con alcuni, a cui ha regalatocaramelle.La presenza del Papa inSanoggi 13 aprile era molto attesa, anche se non era scontata e, quindi, non era stata conta fino all’ultimo. Il pontefice è riuscito a scandire alcune parole al microfono a gran voce. Da alcuni giorni, spiegano fonti vaticane citate da Rainews, il Papa sta facendo sempre meno uso dell’ossigeno.

