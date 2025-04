Vlahovic uomo assist in Juve Lecce ma i giornali non gli danno la lode per questo motivo La pagella del numero 9

JuventusNews24Vlahovic è stato giudicato così dalle pagelle dei giornali in Juve Lecce. Cosa hanno scritto sulla prestazione del numero 96.5 in pagella. È questo il voto assegnato da La Gazzetta dello Sport a Dusan Vlahovic, grande protagonista di Juve Lecce – match della 32ª giornata di Serie A – con due assist decisivi per Koopmeiners e Yildiz.Ecco il giudizio de La Rosea sulla prestazione dell’attaccante serbo all’Allianz Stadium: «DV9 uomo assist: imbecca Koop e Yildiz, si mangia un gol facile però lavora tanto per i compagni. È utile ma deve tornare a segnare»Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Vlahovic uomo-assist in Juve Lecce: ma i giornali non gli danno la lode per questo motivo. La pagella del numero 9 Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24è stato giudicato così dalle pagelle deiin. Cosa hanno scritto sulla prestazione del96.5 in. Èil voto assegnato da La Gazzetta dello Sport a Dusan, grande protagonista di– match della 32ª giornata di Serie A – con duedecisivi per Koopmeiners e Yildiz.Ecco il giudizio de La Rosea sulla prestazione dell’attaccante serbo all’Allianz Stadium: «DV9: imbecca Koop e Yildiz, si mangia un gol facile però lavora tanto per i compagni. È utile ma deve tornare a segnare»Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Juventus-Lecce - le pagelle di CM : Koopmeiners è tornato - Vlahovic uomo assist. Krstovic si ferma al palo

Milan - vittoria d’oro a Empoli : Leão e Gimenez decisivi - Pulisic uomo-assist

Chi è Crapisto - l’uomo assist classe 2006 in forza alla Juve Primavera : tecnica e visione per Magnanelli. Storia e identikit del gioiello bianconero

Ne parlano su altre fonti Juventus-Lecce, le pagelle di CM: Koopmeiners è tornato, Vlahovic uomo assist. Krstovic si ferma al palo. C'è un'Inter da Italia e un'Inter da Champions. E Vlahovic con Tudor si scopre... "mottiano". Juventus-Lecce 2-1, le pagelle: Vlahovic uomo assist (7), si sveglia Koopmeiners (7). Thuram tuttofare (7). Juventus-Lecce 2-1: Tudor si prende il posto Champions con Koop-Yildiz. Koopmeiners più Yildiz, va la Juve di Tudor: bianconeri al terzo posto. Il Giornale - Diversi sette in casa Juve.

msn.com riferisce: Juventus-Lecce, le pagelle di CM: Koopmeiners è tornato, Vlahovic uomo assist. Krstovic si ferma al palo - JUVENTUS-LECCE 2-1 PAGELLE JUVENTUS DI GREGORIO 6.5 C`è la doppia occasione di Krstovic, e c`è la sua parata. Sicura. Sul primo palo. A ...

Segnala msn.com: Juventus-Lecce 2-1, le pagelle: Vlahovic uomo assist (7), si sveglia Koopmeiners (7). Thuram tuttofare (7) - Allo Juventus Stadium vittoria della Juventus per 2-1 sul Lecce. Bianconeri avanti subito con Koopmeiners al 2', con il raddoppio di Yildiz ...

Scrive juventusnews24.com: Vlahovic uomo-assist in Juve Lecce: ma i giornali non gli danno la lode per questo motivo. La pagella del numero 9 - Vlahovic è stato giudicato così dalle pagelle dei giornali in Juve Lecce. Cosa hanno scritto sulla prestazione del numero 9 6.5 in pagella. È questo il voto assegnato da La Gazzetta dello Sport a Dusa ...