Oroscopo Maggio Pesci

Life&People.it 2o febbraio – 20 marzoè un mese di crescita interiore,. Con Saturno ancora nel tuo segno e la Luna Piena in Scorpione il12, senti il bisogno di dare un senso profondo a ciò che vivi. È il momento ideale per liberarti da vecchie paure e abbracciare un nuovo modo di pensare, credere e relazionarti con il mondo. Il tuo stile sempre etereo si fa consapevole: tessuti fluidi, trasparenze leggere, ma anche capi più solidi che ti ancorano. Sì a tonalità acqua, perla, glicine — ma con tagli che comunicano forza gentile. Saturno ti sta insegnando a dire di no. E da fine mese, con la Luna Nuova in Gemelli, si apre una fase più frizzante in ambito casa, famiglia e radici: nuove convivenze, traslochi, o semplicemente una nuova visione del tuo spazio interiore. Focus del mese: scegli ciò che ti fa fiorire, non solo ciò che ti fa sognare.