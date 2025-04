Oroscopo Maggio Capricorno

Maggio è un mese di concretezza e strategia, come piace a te. Il Sole e Mercurio in Toro ti sostengono nel consolidare obiettivi, gestire il tempo e puntare sull'essenziale. La Luna Piena in Scorpione (12) può portare qualche scossone nelle amicizie o in un progetto condiviso: chiarisci le intenzioni. Il tuo stile si conferma sobrio ma autorevole: blazer sartoriali, pantaloni palazzo, colori neutri e dettagli metallici. Un orologio classico o una borsa senza tempo per completare il look. Saturno in Ariete ti spinge a ridefinire le basi: famiglia, casa, il concetto stesso di sicurezza emotiva. La Luna Nuova in Gemelli ti invita a cambiare ritmo, magari sperimentando nuove abitudini o strumenti di lavoro. Focus del mese: scegli ciò che funziona, non ciò che rassicura.

