.com - Oroscopo Maggio : Acquario

Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraioCon Plutone retrogrado nel tuo segno, è il momento di rivedere le grandi trasformazioni iniziate negli ultimi mesi. Chi vuoi essere, davvero? Non si tratta di rivoluzionare tutto, ma di capire da dove parte il cambiamento. Nel tuo stile, osa come sai fare: abiti destrutturati, texture inedite, tocchi futuristici e colori che sembrano usciti da un film di fantascienza. Argento, lilla, elettrico, tutto ciò che parla di un’identità fuori dagli schemi.Saturno in Ariete ti chiede di imparare a comunicare in modo più concreto, di scegliere progetti pratici oltre alle idee visionarie. A fine mese, Mercurio e la Luna Nuova in Gemelli riattivano la tua creatività e voglia di connetterti. Focus del mese: reinventa te stessa partendo da ciò che sai già di voler lasciare indietro.