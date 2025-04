.com - Oroscopo Maggio: Vergine

Leggi su .com

Life&People.it 23 agosto – 22 settembreè un mese che parla la tua lingua: organizzazione, concretezza, miglioramento. Con Mercurio e il Sole in Toro, puoi finalmente mettere ordine nei tuoi pensieri e stabilire nuovi obiettivi realistici. La Luna Piena del 12 ti chiede chiarezza nella comunicazione: taglia i giri di parole e vai al punto. Nel tuo stile spicca l’equilibrio tra eleganza e praticità: camicie ben stirate, pantaloni culotte, tessuti tecnici e colori come sabbia, muschio e burro chiarificato. Dettagli curati, zero fronzoli. Saturno in Ariete ti invita a prendere decisioni forti in amore e nel lavoro: non puoi più rimandare. La Luna Nuova in Gemelli ti sfida a ripensare la tua carriera o il tuo ruolo sociale. Focus del mese: se vuoi cambiare le cose, inizia da come le racconti.