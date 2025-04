Non volevamo figli al nostro matrimonio ma li hanno portati lo stesso Ho lasciato correre poi la situazione è degenerata la storia virale su Reddit

matrimonio dichiaratamente “child-free” e finisce per essere allontanata dalla festa. La sposa ha raccontato tutto su Reddit, cercando conferme dopo aver preso la difficile decisione di mandare via degli invitati per aver ignorato una regola chiara fin dall’inizio: niente figli. La situazione è degenerata durante il ricevimento, dopo uno scambio acceso tra gli sposi e i genitori “ribelli”.La protagonista ha spiegato che sugli inviti la scelta era stata comunicata senza ambiguità. “Niente figli”, aveva scritto, per garantire un clima sereno e più gestibile. Nonostante ciò, una coppia si è presentata alla cerimonia con un neonato e un altro bambino.All’inizio, ha raccontato la sposa, “ho lasciato correre”, ma quando “il bambino ha dovuto essere portato fuori dalla cerimonia” e l’altro “sembrava irritabile”, ha iniziato a perdere la pazienza. Ilfattoquotidiano.it - “Non volevamo figli al nostro matrimonio, ma li hanno portati lo stesso. Ho lasciato correre, poi la situazione è degenerata”: la storia virale su Reddit Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una coppia si presenta con due bambini a undichiaratamente “child-free” e finisce per essere allontanata dalla festa. La sposa ha raccontato tutto su, cercando conferme dopo aver preso la difficile decisione di mandare via degli invitati per aver ignorato una regola chiara fin dall’inizio: niente. Ladurante il ricevimento, dopo uno scambio acceso tra gli sposi e i genitori “ribelli”.La protagonista ha spiegato che sugli inviti la scelta era stata comunicata senza ambiguità. “Niente”, aveva scritto, per garantire un clima sereno e più gestibile. Nonostante ciò, una coppia si è presentata alla cerimonia con un neonato e un altro bambino.All’inizio, ha raccontato la sposa, “ho”, ma quando “il bambino ha dovuto essere portato fuori dalla cerimonia” e l’altro “sembrava irritabile”, ha iniziato a perdere la pazienza.

