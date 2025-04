Netflix lancia la collection Il grande cinema Made in Italy in collaborazione con il Ministero delle Imprese

Made in Italy, Netflix celebra l'eccellenza della cinematografia italiana con una nuova imperdibile collection: "Il grande cinema Made in Italy", promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Una selezione speciale di film iconici, grandi classici restaurati e capolavori moderni sarà disponibile per un mese su Netflix, offrendo al pubblico un viaggio emozionante tra i volti, le storie e i paesaggi che hanno definito l'identità culturale italiana.IndiceNetflix celebra il cinema italiano: capolavori "Made In Italy" in streamingI grandi classici e i titoli popolari del cinema italianoLe parole di NetflixConclusioni Netflix Made In ItalyNetflix celebra il cinema italiano: capolavori "Made In Italy" in streamingTra i titoli di punta della raccolta sul cinema italiano ci sono per la prima volta su Netflix tre opere restaurate del maestro Roberto Rossellini:Roma città aperta (1945)Paisà (1946)Germania anno zero (1948)A questi si affiancano due tra i film più amati di Federico Fellini, simbolo del cinema italiano nel mondo:La Dolce Vita (1960)8½ (1963) – al suo debutto sulla piattaformaI grandi classici e i titoli popolari del cinema italianoAll'interno della collection "Il grande cinema Made in Italy", Netflix proporrà una selezione ampia e variegata, tra cui:Il Gattopardo (Luchino Visconti, 1963)Per un pugno di dollari (Sergio Leone, 1964)Un giorno in pretura (Steno, 1953)Un americano a Roma (Steno, 1954)Fantozzi (Luciano Salce, 1975)Ricomincio da tre (Massimo Troisi, 1981)Non ci resta che piangere (Benigni & Troisi, 1984)Mediterraneo (Gabriele Salvatores, 1991)Johnny Stecchino (Roberto Benigni, 1991)Parenti serpenti (Mario Monicelli, 1992)La vita è bella (Roberto Benigni, 1997)I cento passi (Marco Tullio Giordana, 2000)La grande bellezza (Paolo Sorrentino, 2013)È stata la mano di Dio (Paolo Sorrentino, 2021)Ti potrebbe interessare: Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025Le parole di Netflix"Per Netflix è un vero piacere celebrare l'eccellenza del cinema italiano con la collection "Made In Italy" – dichiara Tinny Andreatta, Vice Presidente contenuti italiani di Netflix –.

