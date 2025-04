Iltempo.it - Chiara Ferragni e Tronchetti Provera al capolinea. E spunta una nuova fiamma per Fedez

Il gossip milanese parla chiaro: trae Giovannisarebbe già calato il sipario. La notizia, non ancora confermata, rimbalza da più fonti vicine all'imprenditore, che sembrano addirittura brindare alla presunta rottura. A far esplodere il caso è stato un messaggio WhatsApp ricevuto nel bel mezzo della finale di "The Voice Senior": "I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con. Ed esultano pure! O sono tutti pazzi oppure è proprio vero. Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla". Queste le parole di un amico di lui, definito "una fonte attendibile della Milano 'che sa'”. Eppure, solo poche settimane fa i segnali andavano in tutt'altra direzione: a Febbraio il settimanale "Chi" aveva paparazzato la coppia tra coccole e tenerezze, descrivendoli "più innamorati che mai".