Amministrative 2025 a Ortona Napolione Siamo liberi dai compromessi vogliamo una città diversa

compromessi e da accordi a ribasso». Lo ha. Chietitoday.it - Amministrative 2025 a Ortona, Napolione: "Siamo liberi dai compromessi, vogliamo una città diversa" Leggi su Chietitoday.it «Il Movimento 5 Stelle è libero e fa paura a chi è abituato a gestire il potere da troppi anni. Vedo molto nervosismo, e non è un caso. Il Movimento 5 Stelle fa paura, soprattutto perché ha le mani libere, anche in questa campagna elettorale. Libere dae da accordi a ribasso». Lo ha.

Potrebbe interessarti anche:

Elezioni amministrative 2025 - primo incontro in piazza per il candidato sindaco Ancisi

Elezioni 2025 e referendum - si vota 25-26 maggio per amministrative - 8-9 giugno per i quesiti referendari

Amministrative Rende 2025. Claudio Castiglione : serve un progetto serio per la rinascita del centro storico

Ne parlano su altre fonti Amministrative 2025, Ciccotelli (FI): “Il futuro di Ortona si decida ad Ortona”. Elezioni comunali 2025: alle urne 25 e 26 maggio. L’Abruzzo guarda ad Ortona e Sulmona. Elezioni amministrative 2025. Ortona verso le elezioni comunali: ufficializzate le date del voto. Elezioni Ortona, la carica dei candidati sindaco. Elezioni comunali 2025: alle urne il 25 e 26 maggio. In Abruzzo fari puntati su Sulmona e Ortona.

Scrive gazzettadiparma.it: La premier Meloni arriva a Ortona per visitare il Vespucci - Fratelli d’Italia getta le basi per il suo futuro a Parma: nel mirino le amministrative del 2027. Uno sguardo particolare alla sicurezza in città - Le videointerviste a Bocchi, De Matteis e Tramuta ...

pugliain.net comunica: Ortona, la premier Meloni ha visitato la nave Amerigo Vespucci - ORTONA (CHIETI) (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Ortona (Chieti) ha visitato il Villaggio In Italia e la Nave Amerigo Vespucci. Il progetto “Tour Mediterraneo e Villaggio In ...

Si apprende da quotidiano.net: Meloni sale a bordo dell'Amerigo Vespucci a Ortona - (Agenzia Vista) Ortona, 04 aprile 2025 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato questa mattina ad Ortona la Nave Scuola Amerigo Vespucci. In seguito, ha partecipato all'Aquila alla ...