Il Papa in piazza San Pietro buona Domenica delle Palme

buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa!". Lo ha detto il Papa a piazza San Pietro accolto da un grande entusiasmo della gente presente a piazza San Pietro. Il Papa è arrivato a conclusione della messa delle Palme senza naselli per l'ossigeno. Ha salutato molta gente e regalato caramelle ai bambini. Quotidiano.net - Il Papa in piazza San Pietro, 'buona Domenica delle Palme!' Leggi su Quotidiano.net Settimana Santa!". Lo ha detto ilSanaccolto da un grande entusiasmo della gente presente aSan. Ilè arrivato a conclusione della messasenza naselli per l'ossigeno. Ha salutato molta gente e regalato caramelle ai bambini.

