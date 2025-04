Poste assume portalettere in 80 province basta il diploma

Poste Italiane ha avviato una nuova campagna di selezione per l’inserimento di portalettere su tutto il territorio nazionale. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo determinato e la scadenza per presentare la candidatura è fissata al 17 aprile 2025. C’è dunque ancora poco tempo per inviare la domanda.Requisiti per la candidaturaPer partecipare alla selezione è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70/100;diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima di 102/110Un ulteriore requisito fondamentale è il possesso della patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche o esperienze pregresse nel settore.Tipologia contrattuale e sedi di lavoroIl contratto proposto è a tempo determinato, definito in base alle necessità aziendali sia per quanto riguarda il numero di assunzioni sia per la durata dell’impiego. Quifinanza.it - Poste assume portalettere in 80 province, basta il diploma Leggi su Quifinanza.it Italiane ha avviato una nuova campagna di selezione per l’inserimento disu tutto il territorio nazionale. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo determinato e la scadenza per presentare la candidatura è fissata al 17 aprile 2025. C’è dunque ancora poco tempo per inviare la domanda.Requisiti per la candidaturaPer partecipare alla selezione è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:di scuola media superiore con votazione minima di 70/100;di laurea, anche triennale, con votazione minima di 102/110Un ulteriore requisito fondamentale è il possesso della patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche o esperienze pregresse nel settore.Tipologia contrattuale e sedi di lavoroIl contratto proposto è a tempo determinato, definito in base alle necessità aziendali sia per quanto riguarda il numero di assunzioni sia per la durata dell’impiego.

