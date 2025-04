Oasport.it - Nadia Battocletti vince agli Europei su strada: “Papà mi ha detto di attaccare, era la tattica giusta”

ha conquistato la meda d’oro sui 10 km2025 di corsa su, attaccando nei pressi del settimo chilometro e facendo il vuoto a Lovanio (Belgio). L’azzurra si è così imposta in ambito continentale su tre superfici diverse nel giro di dieci mesi: a giugno trionfò su 5000 e 10000 metri in pista a Roma, a dicembre dettò legge nel cross ad Antalya. La vice campionessa olimpica dei 10000 metri ha vinto con il record italiano di 31:10, migliorando di nove secondi il suo precedente.ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Molto felice, mi sono tanto divertita soprattutto nella parte finale. C’erano varie possibilità, poi il mioe coach Giuliano mi haal settimo chilometro: ‘devi andare adesso’. Non ho pensato che mancassero tre chilometri, ma è stata lae gli ultimi due mi sono piaciuti, con saliscendi, dove ci voleva anche la freschezza per tare le curve“.