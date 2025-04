.com - Oroscopo Maggio: Scorpione

Life&People.it 23 ottobre – 22 novembreè un mese potente per te. La Luna Piena nel tuo segno del 12 è un climax emotivo che può rivelare verità scomode, ma liberatorie. È tempo di chiudere un ciclo personale, trasformare la tua immagine o riscrivere il copione relazionale. Sii onesta con te stessa: chi sei diventata? Il tuo stile sarà magnetico e viscerale: nero lucido, dettagli in pizzo o pelle, silhouette decise che avvolgono e proteggono. Occhi in primo piano, accessori simbolici.Saturno in Ariete ti sprona a prenderti cura del corpo e a disciplinare la tua energia. La fine del mese, con Mercurio e la Luna Nuova in Gemelli, ti offre nuovi strumenti per condividere pensieri profondi. senza rinunciare al mistero. Focus del mese: lascia andare la vecchia pelle. Sei potenza, non controllo.