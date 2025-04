Moviola Inter Cagliari Calvarese promuove Di Bello Fischia solo 18 falli tutti corretti…

Moviola Inter Cagliari, Calvarese promuove Di Bello: «Fischia solo 18 falli, tutti corretti.» Le parole dell’ex arbitroSulle colonne di Tuttosport, l’ex arbitro, Calvarese, ha parlato cosi dell’arbitraggio di Di Bello ieri in Inter Cagliari:«Dal punto di vista tecnico, il direttore di gara brindisino chiude la sfida con 18 falli, tutti corretti. Pochi rispetto alla media del campionato, a dimostrazione del ritmo di una partita che per lunghi tratti è sembrata senza storia. Bene anche la gestione dei vantaggi da parte dell’arbitro 43enne, che molto spesso lascia correre in occasione di Interventi non del tutto netti in mezzo al campo. Disciplinarmente, invece, estrae un solo cartellino giallo verso Deiola, che ferma una ripartenza di Correa a centrocampo. Due gli episodi sotto la lente d’ingrandimento, entrambi accaduti nella prima frazione di gioco. Internews24.com - Moviola Inter Cagliari, Calvarese promuove Di Bello: «Fischia solo 18 falli, tutti corretti…» Leggi su Internews24.com di RedazioneDi: «18corretti.» Le parole dell’ex arbitroSulle colonne di Tuttosport, l’ex arbitro,, ha parlato cosi dell’arbitraggio di Diieri in:«Dal punto di vista tecnico, il direttore di gara brindisino chiude la sfida con 18corretti. Pochi rispetto alla media del campionato, a dimostrazione del ritmo di una partita che per lunghi tratti è sembrata senza storia. Bene anche la gestione dei vantaggi da parte dell’arbitro 43enne, che molto spesso lascia correre in occasione diventi non del tutto netti in mezzo al campo. Disciplinarmente, invece, estrae uncartellino giallo verso Deiola, che ferma una ripartenza di Correa a centrocampo. Due gli episodi sotto la lente d’ingrandimento, entrambi accaduti nella prima frazione di gioco.

