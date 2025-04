Tuttivip.it - Isola dei Famosi 2025, i primi concorrenti scatenano la polemica: ecco chi sbarca in Honduras

Dopo il ciclone mediatico del Grande Fratello e l’effimero entusiasmo generato da The Couple, Mediaset si prepara a riaccendere i riflettori sull’con una nuova stagione de L’dei. Il ritorno del reality, previsto per maggio anche se senza una data ufficiale, avverrà in prima serata su Canale 5, questa volta con Veronica Gentili al timone. La conduttrice prende il posto lasciato da Vladimir Luxuria, in un’edizione che si preannuncia meno spettacolare di quanto il titolo lasci immaginare. Negli ultimi anni, infatti, l’interesse del pubblico è calato drasticamente, tanto da far sembrare lontanissimi i tempi in cui il programma era un vero fenomeno popolare.Le spiagge caraibiche di Cayos Cochinos torneranno così a ospitare dinamiche note: strategie poco credibili, litigi accesi sotto il sole, pianti in riva al mare e confessionali forzati.