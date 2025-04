Concorso docenti secondaria PNRR 2 date e modalità della prova orale

prova scritta del Concorso docenti legato al PNRR 2, arriva una nuova timeline per l’accesso alla fase orale, come stabilito dal Decreto Ministeriale n. 3059/2024. La procedura è stata rallentata dalla segnalazione di 43 quesiti errati, che ha portato il Ministero dell’Istruzione a calendarizzare una prova suppletiva per . Concorso docenti secondaria PNRR 2: date e modalità della prova orale Scuolalink. Scuolalink.it - Concorso docenti secondaria PNRR 2: date e modalità della prova orale Leggi su Scuolalink.it Dopo un’attesa di oltre due mesi dallascritta dellegato al2, arriva una nuova timeline per l’accesso alla fase, come stabilito dal Decreto Ministeriale n. 3059/2024. La procedura è stata rallentata dalla segnalazione di 43 quesiti errati, che ha portato il Ministero dell’Istruzione a calendarizzare unasuppletiva per .2:Scuolalink.

