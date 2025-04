Ilnapolista.it - Inchiesta ultras, l’omicidio di Boiocchi ha favorito “un processo di forte saldatura” con la curva del Milan (il Giornale)

Manuele Messina su Ilscrive della confessione di Andrea Beretta, ex capointerista oggi in carcere, suldi Vittorio.Leggi anche:, Beretta ha commissionato l’uccisione diper 50mila euronon era convinto dell’unificazione delle sigleSulsi legge:L’eliminazione del caponerazzurro Vittoriopotrebbe essere alla base del «di» tra le tifoserie die Inter. Unanecessaria in primis per gli affari, che volano grazie ai punti di contatto tra i due direttivi. E a cui il leader degliinteristi ucciso nell’ottobre 2022, che rappresentava quindi la «vecchia guardia» degli spalti, non poteva che essere contrario. È una delle ipotesi clamorose, ricostruita dagli agenti della Squadra mobile dio, negli atti dell’dei pm suldello «Zio» Vittorio da parte del reo confesso è mandante Andrea Beretta.