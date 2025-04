.com - Oroscopo Maggio: Bilancia

Life&People.it 23 settembre – 22 ottobreporta riflessioni profonde su valore, intimità e scelte condivise. Con Sole e Mercurio in Toro, ti senti chiamata a consolidare, ma anche a lasciare andare ciò che non nutre più. La Luna Piena in Scorpione (il 12) illumina il rapporto con il denaro, il corpo e il piacere: come puoi onorarli? Il tuo stile sarà sensuale e raffinato: abiti morbidi ma strutturati, tonalità nude, rame e rosa antico. Punta su dettagli femminili ma solidi, come un trench ben tagliato o gioielli scultura. Saturno in Ariete ti mette alla prova nelle relazioni: serve equilibrio, ma anche responsabilità. La Luna Nuova in Gemelli ti riaccende con leggerezza: nuove idee, nuovi stimoli, nuove strade da esplorare. Focus del mese: desidera con intenzione, scegli con consapevolezza.