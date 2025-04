Basket Oleggio batte Empli ed è ancora prima

Oleggio Magic Basket batte Use Basket Empoli 79-76.e mantiene la vetta della classifica a due giornate dalla fine della regular season.Squali in campo con i soliti. Novaratoday.it - Basket, Oleggio batte Empli ed è ancora prima Leggi su Novaratoday.it Una battaglia, avanti a larghi tratti, più volte ripresi e un finale caldissimo. Nella 4 giornata di ritorno di play-in Gold l’MagicUseEmpoli 79-76.e mantiene la vetta della classifica a due giornate dalla fine della regular season.Squali in campo con i soliti.

