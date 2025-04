Compleanno Bastoni il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 26 anni – FOTO

Compleanno Bastoni, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 26 anni. Il pensiero del club nerazzurroGiornata speciale per Alessandro Bastoni, che festeggia oggi i suoi 26 anni. Ecco il messaggio dedicato dall‘Inter al difensore nerazzurro.Buon Compleanno Basto! ???#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) April 12, 2025 Buon Compleanno ad Alessandro Bastoni che oggi compie 26 anni. Arrivato nell’estate del 2019, ha registrato stagione dopo stagione una crescita costante che lo ha portato a diventare una colonna portante della squadra di Simone Inzaghi. Qualità, carisma e determinazione: sono queste le caratteristiche principali che mette al servizio del gruppo. Con 246 presenze e 5 gol, ha scritto pagine indimenticabili in nerazzurro. Una storia che lo ha visto trionfare insieme ai suoi compagni in ben sette occasioni: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Internews24.com - Compleanno Bastoni, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 26 anni – FOTO Leggi su Internews24.com di Redazione, ilper i26. Il pensiero del club nerazzurroGiornata speciale per Alessandro, che festeggia oggi i26. Ecco ildedicato dall‘Inter al difensore nerazzurro.BuonBasto! ???#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) April 12, 2025 Buonad Alessandroche oggi compie 26. Arrivato nell’estate del 2019, ha registrato stagione dopo stagione una crescita costante che lo ha portato a diventare una colonna portante della squadra di Simone Inzaghi. Qualità, carisma e determinazione: sono queste le caratteristiche principali che mette al servizio del gruppo. Con 246 presenze e 5 gol, ha scritto pagine indimenticabili in nerazzurro. Una storia che lo ha visto trionfare insieme aicompagni in ben sette occasioni: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

