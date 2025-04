Musetti Alcaraz oggi finale Atp Montecarlo – Diretta

Musetti contro Carlos Alcaraz oggi 13 aprile nella finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, numero 16 del mondo, va a caccia del terzo titolo della carriera e del primo trionfo dal 2022. Musetti e Alcaraz si affrontano per la quinta volta in carriera. Lo spagnolo conduce 3-1 nei precedenti: l'unico successo azzurro .L'articolo Musetti-Alcaraz, oggi finale Atp Montecarlo – Diretta proviene da Webmagazine24.

