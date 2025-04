Formiche.net - Cosa aspettarsi dal terzo incontro tra Meloni e Trump. L’analisi dell’amb. Castellaneta

La prossima settimana Giorgia, presidente del Consiglio, sarà alla Casa Bianca per incontrare per la terza volta in poche settimane Donaldin un bilaterale molto atteso alla luce della “guerra dei dazi “scatenata (e poi sospesa, almeno per il momento) dal presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, sarebbe un errore caricare questo vertice di aspettative troppo elevate: basterebbe, infatti, ricordare che i rapporti tra Italia e Stati Uniti si inseriscono in una storia caratterizzata da una lunga amicizia, fatta di scambi di ogni tipo (economico, culturale, personale) ed è dunque normale che i leader dei due Paesi si incontrino regolarmente. Inoltre, concentrarsi sul solo tema delle barriere commerciali sarebbe riduttivo: nonostante la pur difficile contingenza storica ed economica, le relazioni bilaterali tra Roma e Washington sono caratterizzate anche da molti altri dossier e le crisi internazionali da discutere e affrontare congiuntamente sono molteplici.