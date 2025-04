Cosa hanno trovato a casa di Visintin Caso Liliana Resinovich le ultime notizie sulle indagini

Liliana Resinovich, il Caso potrebbe trovarsi a una svolta decisiva. La donna fu ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste, all’interno di alcuni sacchi neri abbandonati in una zona bosCosa non lontano da casa. Ora, per la prima volta, Sebastiano Visintin, marito della vittima, è formalmente indagato per omicidio. Un cambio di prospettiva investigativa che, pur suscitando sorpresa, potrebbe essere il segnale che le indagini stanno finalmente toccando un punto cruciale.La difesa di Visintin, rappresentata dagli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, ha commentato la notizia con una nota ufficiale: “Allo stato ci troviamo di fronte a un mutamento di ruolo di Sebastiano Visintin”, affermano, “che viviamo come espressione di un atto dovuto, per il compimento di attività che, francamente, stupisce a distanza di così tanto tempo dall’originaria iscrizione di reato”. Leggi su Caffeinamagazine.it A più di tre anni dalla tragica scomparsa di, ilpotrebbe trovarsi a una svolta decisiva. La donna fu ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste, all’interno di alcuni sacchi neri abbandonati in una zona bosnon lontano da. Ora, per la prima volta, Sebastiano, marito della vittima, è formalmente indagato per omicidio. Un cambio di prospettiva investigativa che, pur suscitando sorpresa, potrebbe essere il segnale che lestanno finalmente toccando un punto cruciale.La difesa di, rappresentata dagli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, ha commentato la notizia con una nota ufficiale: “Allo stato ci troviamo di fronte a un mutamento di ruolo di Sebastiano”, affermano, “che viviamo come espressione di un atto dovuto, per il compimento di attività che, francamente, stupisce a distanza di così tanto tempo dall’originaria iscrizione di reato”.

